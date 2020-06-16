إيران تحذر من قرار مرتقب للوكالة الدولية للطاقة الذرية

انتقدت إيران، اليوم الثلاثاء، قرارا يرتقب صدوره من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يحض طهران على السماح بوصول مفتشين إلى موقعين يشتبه بأن أنشطة نووية غير معلنة كانت تجري فيهما سابقا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في فيينا، كاظم غريب آبادي، القول إن "اقتراح هذا القرار الهادف لدعوة إيران للتعاون مع الوكالة... مخيّب للآمال ويحمل نتائج عكسية تماما".

ودعا المدير العام للوكالة، رافاييل غروسي، في مستهل اجتماع الاثنين "إيران إلى التعاون الفوري والتام مع الوكالة".

ويتوقع أن تقترح دول أوروبية القرار خلال اجتماع مجلس حكام وكالة الطاقة الذرية هذا الأسبوع.

وحذر غريب آبادي، في بيان اليوم الثلاثاء، من أنه في حال تم تبني القرار، فلن يكون لدى إيران "أي خيار سوى اتخاذ الإجراءات المناسبة، وهو أمر سيتحمل عواقبه رعاة هذا النوع من الأساليب السياسية والمدمّرة".