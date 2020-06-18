الدفاع المدني العراقي: إجلاء 3 آلاف مدني من 600 منزل إثر حريق هائل في كربلاء... صور

أفاد الدفاع المدني العراقي، اليوم الخميس، باندلاع حريق هائل في بساتين نخيل في محافظة كربلاء، ما أجبرها على إجلاء ثلاثة آلاف شخص.

وقال الدفاع المدني في بيان: "إن النيران التهمت مساحة شاسعة من بساتين عين تمر تقدر 250 دونما"، بحسب ما ذكرت وكالة "بغداد الآن" الإخبارية.

بالصور | اندلاع حريق كبير في أكثر من 200 دوانم زراعي في منطقة عين تمر بمحافظة #كربلاء، والدفاع المدني يعلن إجلاء 3 آلاف مدني من 600 دار سكني وإخماد النيران من دون تسجيل إصابات بشرية.#وكالة_يقين #العراق pic.twitter.com/8osVfddhPJ — وكالة يقين للأنباء (@wakaltyaqein) June 18, 2020

​وأضاف: "فرق الدفاع المدني بذلت جهودا مضنية طيلة 8 ساعات متواصلة حتى اسندت بفرق إطفاء إضافية من محافظات النجف وبابل لتتمكن من إجلاء 3000 مواطن من سكنة المنطقة بعد أن طوقت النيران وأبعدت خطرها عن 600 دار سكنية".

وأشار إلى أن "الحادث أدى أيضا إلى احتراق مخزن للتمور مشيد من ألواح الچينكو"، منوهاً إلى أن "شدة سرعة الرياح في المنطقة تسببت بانتشار الحريق بسرعة كبيرة في البساتين والحشائش المتيبسة بشكل يصعب معها السيطرة عليها بادئ الامر".

وتابع بالقول: "حالياً تم انهاء الحريق من قبل فرق الدفاع المدني بإشراف العميد طاهر حميد محسن مدير دفاع مدني محافظة كربلاء المقدسة وإشراف محافظ كربلاء دون تسجيل إصابات بشرية".