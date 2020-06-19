قطر تعلق على تصريحات قرقاش بشأن الأزمة الخليجية

قالت السفارة القطرية في واشنطن، فجر اليوم الجمعة، إن قطر لطالما أكدت انفتاحها على الحوار غير المشروط لحل الأزمة الخليجية، إلا أن دول الحصار هي التي ترفض الحوار.

ونشرت سفارة دولة قطر بواشنطن بيانا، فجر اليوم الجمعة، للرد على التصريحات التي أدلى بها وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، خلال ندوة عبر الإنترنت لمعهد الشرق الأوسط، ومقره واشنطن.

وجاء في بيان السفارة القطرية بواشنطن في تغريدة جديدة على حسابها الرسمي على "تويتر"، فجر اليوم الجمعة، والتي أكدت من خلاله انفتاحها على الحوار غير المشروط لحل الأزمة الخليجية، وبأن دول الحصار هي التي ترفض الحوار، والذي جاء بطلب من الإدارة الأمريكية لتوحيد جبهة مجلس التعاون الخليجي.

Qatar has always asserted its openness to unconditional dialogue to solve the GCC crisis. It is the blockading countries that are stalling the process by rejecting the multiple calls by the US administration to unify the GCC front. — Qatar Embassy USA (@QatarEmbassyUSA) June 18, 2020

وأضاف البيان القطري، إنه "لا يزال العالم يتذكر قائمة الطلبات الـ 13 التي قدمتها دول الحصار بعد إجراءاتها المفاجئة والتي تضمنت إغلاق وسائل إعلام حرة (الجزيرة) من قبل دول معروفة بخصومتها تجاه الصحفيين وحرية التعبير".

وأشار البيان إلى أن قطر اتبعت طرقا قانونية للتعامل مع الإجراءات الانفرادية لدول الحصار في محكمة العدل الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي ومنظمة التجارة العالمية. منوها إلى فشل دول الحصار في تقديم أي دليل ضد قطر.

ولفت بيان السفارة القطرية بواشنطن إلى أنه في عام 2018، وافقت محكمة العدل الدولية على طلب قطر باتخاذ تدابير مؤقتة، تتطلب أن تسمح دولة الإمارات بلم شمل العائلات، وتمنح الطلاب القطريين الفرصة لإكمال تعليمهم في الإمارات أو الحصول على سجلاتهم، والسماح للقطريين بالوصول إلى المحاكم والمؤسسات القضائية الإماراتية.

وكان أنور قرقاش قد قال، إن الإمارات تدعم خطوات السعودية في الوصول إلى حل للأزمة الخليجية، لكنه أكد أن الحل في أيدي القطريين أنفسهم.

وتدخل الأزمة الخليجية اليوم عامها الرابع، ففي 5 يونيو/ حزيران 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وأغلقت كل المنافذ الجوية والبحرية والبرية معها، في أسوأ أزمة منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عام 1981.

وتبذل الكويت جهودا للوساطة بين طرفي الأزمة، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحقيق اختراق يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه بين دول مجلس التعاون الست، وهي: قطر، السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين وسلطنة عمان.