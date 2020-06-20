أول فيديو للرئيس المصري وهو يتفقد القوات الجوية على حدود ليبيا

نشرت وسائل الإعلام المصرية فيديو للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وهو يتفقد القوات الجوية ويتحدث مع عناصر المنطقة الغربية العسكرية ويحثهم على أن يكونوا على أتم استعداد لتنفيذ أي مهمة لحماية مصر سواء داخل أو خارج الحدود.

وأعرب السيسي اليوم السبت، عن سعادته بتفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية للاطمئنان على الكفاءة والحالة الفنية والقتالية للقوات المسلحة المصرية.

وأضاف أن "جزءا كبيرا من القوات المسلحة جاهز لتنفيذ أى مهام، منوها إلى أن ما رآه كان شيئا عظيما ويعكس قدرة مصر".

وأكد أن "الجيش المصري على أهبة الاستعداد لتنفيذ أى مهام هنا أو فى أى مكان لو تطلب الأمر".