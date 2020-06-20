مستشار ملك البحرين يعلق على تصريحات السيسي حول الجيش المصري

علق مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية خالد بن أحمد، على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الجيش المصري وقوته العسكرية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحدث، في وقت سابق اليوم السبت، عن الجيش المصري وقال إن "الجيش المصري قوي ومن أقوى جيوش المنطقة، لكنه هو جيش رشيد.. جيش بيحمي مش بيهدد.. جيش بيأمن مش بيعتدي".

الرئيس السيسي: الجيش المصري قوي ومن أقوى جيوش المنطقة، ولكن هو جيش رشيد.. جيش بيحمي مش بيهدد.. جيش بيأمن مش بيعتدي. دي استراتيجيتنا ودي عقائدنا ودي ثوابتنا اللي مابتتغيرش.كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودناhttps://t.co/A1gKfDrTbP #تحيا_مصر — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) June 20, 2020

وتابع السيسي: "دي استراتيجيتنا ودي عقائدنا ودي ثوابتنا اللي مابتتغيرش.. كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".

وأعاد مستشار ملك البحرية نص حديث السيسي، وعلق عليه "تحيا مصر"، معربا عن دعمه لتلك التصريحات.

وجاء حديث السيسي، خلال تفقده الوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية، وفقا للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، الذي أكد أن "السيسي، تفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية، بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة".