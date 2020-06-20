السعودية: أمن مصر من أمن المملكة ولها الحق في حماية حدودها الغربية من الإرهاب

قالت وزارة الخارجية السعودية، مساء اليوم السبت، إن المملكة تقف إلى جانب مصر في حقها في الدفاع عن حدودها وشعبها من نزعات التطرف والمليشيات الإرهابية وداعميها في المنطقة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، مساء اليوم السبت، بأن المملكة تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته والاستجابة لدعوات ومبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بشأن التوصل إلى حل شامل في ليبيا.

وأكدت الوكالة بأن وزارة الخارجية السعودية تعضد مبادرة السيسي بشأن التوصل إلى حل شامل في ليبيا، يؤكد سلامة وأمن الأراضي الليبية واستعادة المؤسسات والقضاء على الإرهاب والميليشيات المتطرفة، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية.

يتبع...