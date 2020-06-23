مصر... إعادة فتح المقاهي والمطاعم ودور العبادة بدءا من السبت المقبل

أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية، بدءا من السبت المقبل 27 يونيو/حزيران.

وتابع مدبولي أنه سيتم إعادة فتح المطاعم والمقاهي بنسبة تواجد للمواطنين تبلغ 25 %.

وأضاف مدبولي أن تقديم "الشيشة" في المطاعم والمقاهي ممنوع حتى قرار آخر.

وحسب مدبولي، يستمر غلق الحدائق والشواطئ والمتنزهات العامة لفترة زمنية لم يعلن عنها.

وأضاف مدبولي أن وسائل النقل الجماعي ستعمل حتى منتصف الليل وتعود للعمل مرة أخرى فى الرابعة صباحا.

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أما دور العبادة، فقال مدبولي إنها ستعود لأداء الشعائر اليومية فيها، مع إجراءات التباعد الاجتماعي، واستمرار تعليق صلاة الجمعة وقداسات الكنيسة الرئيسية.

ودعا مدبولي المواطنين إلى عدم التكالب على شراء الأدوية، مع الوعد بتوفيرها خلال الفترة القادمة بشكل كبير.

وأكد مدبولي إدراك الحكومة إلى أن هناك فترة سيزداد فيها نسب الإصابة والوفيات بفيروس كورونا.