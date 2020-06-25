وزير الخارجية الإسرائيلي يعارض خطة "الضم"

أفادت هيئة البث الإسرائيلية (قناة مكان)، بأن أشكنازي يؤيد "خطوات من شأنها أن تؤدي إلى الانفصال عن الفلسطينيين، على أن يتم تنسيقها مع الإدارة الأمريكية، بشكل كامل ومسؤول، إلى جانب الحوار مع دول الجوار بهذا الشأن.

وأوضح أشكنازي أن الإدارة الأمريكية تولي أهمية لهذا الموقف، مؤكدا حرصه على حماية مصالح إسرائيل الاستراتيجية والأمنية.

وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الخميس، عن كيليان كونواي مستشار الرئيس الأمريكي ترامب، أن الأخير سيدلي ببيان هام بشأن خطة "الضم"، التي ستعكف إسرائيل على تنفيذها لأراض فلسطينية في الضفة الغربية.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن كونواي أنه من المقرر أن يحضر كلمة أو بيان الرئيس الأمريكي، كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع بيني غانتس.

يشار إلى أن نتنياهو، قد أعلن أكثر من مرة، أن حكومته ستضم 30% من مساحة الضفة الغربية، مطلع شهر يوليو/ تموز المقبل.

بدورها، أعلنت القيادة الفلسطينية، في التاسع عشر من مايو/ أيار الماضي، أن منظمة التحرير ودولة فلسطين في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين، الأمريكية والإسرائيلية.