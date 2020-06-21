الإدارة الأمريكية تعقد اجتماعا حاسما لمناقشة مصير خطة "الضم"

ونقلت القناة العبرية الـ"13"، اليوم الأحد، عن مصادر أمريكية وإسرائيلية بارزة أن الإدارة الأمريكية ستعقد مباحثات داخلية في البيت الأبيض هذا الأسبوع، لحسم موقفها من خطة "ضم" أجزاء واسعة من الضفة الغربية، في الأول من يوليو/ تموز 2020.

وأفادت القناة بأن المباحثات ستجري وسط تساؤلات عما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستمنح إسرائيل الضوء الأخضر للشروع في تنفيذ خطة الضم، بحسب الموعد الذي حدده نتنياهو، في الأول من الشهر المقبل.

وأوردت أن السفير الأمريكي في تل أبيب، ديفيد فريدمان، سيسافر إلى واشنطن، اليوم الأحد، للمشاركة في المباحثات المهمة التي ستجرى يومي، الاثنين و الثلاثاء، فضلا عن أن المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في الشرق الأوسط، آفي بيركوفيتش، قد ألغى زيارته المفترضة إلى إسرائيل هذا الأسبوع، للهدف نفسه ومباحثات البيت الأبيض التي وصفتها القناة العبرية بـ"الاستراتيجية".

وأشارت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أنه سيشارك في المباحثات "الاستراتيجية" إلى جانب ديفيد فريدمان، وآفي بيركوفيتش، كل من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ومستشار ترامب وصهره غاريد كوشنر، ومستشار الأمن القومي الأمريكي ريتشارد أوريان، كما يتوقع أن يشارك ترامب في المباحثات.

وتخطط إسرائيل لضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن، الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت، ويعيش في هذه المستوطنات التي يعتبرها الفلسطينيون والمجتمع الدولي غير قانونية، أكثر من 600 ألف إسرائيلي.