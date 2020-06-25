أول تعليق رسمي على مزاعم زيارة المشير خليفة حفتر إلى فنزويلا

علق وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي ارياس، على المزاعم التي أعلنت زيارة قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر إلى كاراكاس.

موسكو - سبوتنيك . وقال ارياس، خلال مؤتمر صحفي عقب زيارته إلى موسكو، "لم تكن هناك أي زيارات لأي طرف من أطراف النزاع الليبي إلى فنزويلا".

وأكد أن "فنزويلا لا تعتزم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا"، مشيرا إلى أن بلاده "منفتحة للتعاون بين الجانبين، إلا أنه لم تكن هناك أي اتصالات أو زيارات".

وكانت السفارة الفنزويلية، كشفت مؤخرا معلومات عن زيارة قام بها قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر إلى فنزويلا.

ونشرت السفارة الفنزويلية في ​واشنطن المعارضة لنظام مادورو في فنزويلا على موقعها الرسمي، معلومات مؤكدة بزيارة قام بها حفتر إلى فنزويلا. وجاء التأكيد عبر المعارض الفنزويلي خوان غوايدو الذي أشار عبر مصادره الخاصة عن هذه الزيارة السرية التي قام بها خليفة حفتر إلى فنزويلا للقاء نيكولاس مادورو والبحث في إمكانية التعاون بينهما.

كما نفت وكالة إعلامية ليبية، نقلا عن "مصادر مطلعة"، خبر لجوء المشير خليفة حفتر إلى فنزويلا. وقالت المصادر لـ"وكالة أخبار ليبيا 24"، إن "القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر موجود حاليًا في مقر القيادة العامة في الرجمة وليس كما ادعت السفارة الفنزويلية في الولايات المتحدة الأمريكية".

وأكدت المصادر، أن "خبر وصول حفتر إلى فنزويلا للجوء الذي نشر في الموقع الرسمي للسفارة الفنزويلية في أمريكا، هو خبر عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلا".