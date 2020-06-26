أرقام مهمة عن تطور كورونا في دول الخليج

وقال المركز، عبر حسابه الرسمي، بموقع "تويتر"، إن نسبة حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد في دول الخليج، وصلت إلى 72%، من إجمالي الحالات المؤكدة.

%72 نسبة حالات التعافي من فيروس #كورونا - #كوفيد_19 في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من إجمالي الحالات المؤكدة حتى يوم 25 يونيو 2020م.#الإحصائي_الخليجي pic.twitter.com/mRqV6VXXGD — مركز الإحصاء الخليجي (@GCCStat) June 25, 2020

وأضاف أن إجمالي الإصابات بدول الخليج وصل لـ403163 حالة، مشيرًا إلى أن الحالات الجديدة، حتى الخميس، بلغت 7645 إصابة جديدة.

وأوضح المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليجي، إن حالات الشفاء بلغت 8929 حالة، وتم تسجيل 51 حالة وفاة.

وذكرت وكالة "رويترز"، أمس الخميس، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في دول مجلس التعاون الخليجي، تضاعف خلال شهر فقط ليتجاوز الـ400 ألف، في الوقت الذي رفعت فيه أكبر دولتين في المجلس حظر تجول كانت قد فرضتاه لمكافحة العدوى.