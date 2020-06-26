بعد الطابع التذكاري… العراق يكرم أحمد راضي بإطلاق اسمه على ملعب الكرخ

وأفادت صحيفة "بغداد اليوم"، مساء أمس الخميس، بأن رئيس الهيئة الإدارية لنادي الكرخ، شرار حيدر، أعلن استبدال اسم الملعب الكروي الخاص بالنادي إلى ملعب الساحر أحمد راضي.

تغيير اسم ملعب نادي #الكرخ الرياضي في #بغداد الى ملعب "الساحر أحمد راضي" pic.twitter.com/k75EVxvgl4 — Rudaw عربية (@rudaw_arabic) June 25, 2020

ونقلت الصحيفة على لسان شرار حيدر أن "أعمال استبدال اسم الملعب إلى الساحر أحمد راضي، بدأت، الخميس، برفع الاسم القديم قبل المباشرة بوضع الاسم الجديد له، تخليدا وتكريما للاعب الدولي الذي قدم بنفس الملعب عروضه التي مازالت عالقة في الذاكرة يوم كان لاعبا للرشيد".

رسمياً تم تغيير إسم ملعب نادي الكرخ الى ملعب الساحر #احمد_راضي#عراق_بلاميليشيات pic.twitter.com/i9xfrkP1SH — Sunia Majdi (@sunia22434148) June 25, 2020

وتوفي نجم منتخب العراق السابق لكرة القدم، أحمد راضي، يوم الأحد الماضي، عن 56 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ملعب الكرخ يتحول رسمياً .. ’ الى ملعب الساحر أحمد راضي pic.twitter.com/c7cWHCVcrm — ahmed.🇮🇶✌️🇮🇶أحمد (@ahmed21380837) June 25, 2020

وذكرت وسائل إعلام أن راضي توفي قبيل نقله إلى الأردن، حيث تقيم أسرته، وذلك لاستكمال العلاج بعد تدهور حالته الصحية.