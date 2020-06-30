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    الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي

    الرئيس اليمني: إيران تعمل على إطالة أمد الحرب وتهديد دول الجوار

    © AP Photo / Hasan Jamali
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    قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إن إيران تعمل على الدوام، بكل الوسائل، على تهريب الأسلحة لأذرعها وأدواتها لإطالة أمد الحرب وتهديد دول الجوار.

    قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، اليمن 10 ديسمبر 2019
    © REUTERS / FAWAZ SALMAN
    الجيش الأمريكي يتحدث عن "مساع سعودية صادقة" بشأن اليمن... ونوايا إيران
    ذكرت ذلك وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، التي تبث من الرياض، مشيرة إلى أن ذلك جاء خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، للسفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل.

    وأكد هادي على "عمق العلاقات اليمنية الأمريكية في مختلف المجالات من خلال استراتيجية التعاون والشراكة في مواجهة التدخلات المزعزعة لأمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية، التي تنفذها ميليشيا الحوثي الانقلابية ومن خلفها إيران"، مشيرا إلى جهود الحكومة التي تبذلها في إطار الحرص والالتزام على تنفيذ بنود اتفاق الرياض، الذي ترعاه المملكة العربية السعودية.

    ولفتت الوكالة إلى أن هادي جدد "تمسكه بخيارات السلام لحقن دماء اليمنيين، لافتا إلى التنازلات التي قدمتها الحكومة الشرعية في سبيل ذلك والتي تصطدم على الدوام بعجرفة وتعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية لتنفيذ أجندة دخيلة خدمة لمشروع إيران في المنطقة".

    وأشاد هادي "بدعم الولايات المتحدة الأمريكية الدائم لأمن واستقرار ووحدة اليمن"، بينما أكد السفير الأمريكي على "مواقف بلاده الداعمة لليمن وقيادتها الشرعية، مثمنا جهود الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في إحلال السلام ومواصلة إنجاح اتفاق الرياض من أجل إيجاد استقرار شامل ينعكس إيجابا على واقع ومعيشة المجتمع".

    ووجه السفير الأمريكي رسالة للرئيس اليمني، قال فيها: "إن قيادتكم تحظى بدعم الولايات المتحدة وسنكون كذلك على الدوام داعمين لليمن لتجاوز مختلف تحدياته".

    ولفتت الوكالة إلى أن اللقاء تناول أيضا عددا من القضايا التي تهم علاقة البلدين ومجالات التعاون المختلفة.

    بالأرقام... حصيلة 5 أعوام من الحرب على اليمن
    © Sputnik /
    بالأرقام... حصيلة 5 أعوام من الحرب على اليمن

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    الكلمات الدلالية:
    عبد ربه منصور هادي, الحرب, اليمن, إيران
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