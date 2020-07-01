مصر... اكتشاف غازي جديد في البحر المتوسط

أعلنت شركة "إيني" الإيطالية، اليوم الأربعاء، نجاحها في حفر بئر استكشافي في منطقة شمال الحماد في البحر المتوسط –قبالة دلتا النيل المصرية- الذي أطلقت عليه اسم "بشروش".

وأعلنت الشركة عبر موقعها الإلكتروني، أن الاكتشاف الجديد يقع على عمق 22 مترًا من سطح المياه، وعلى بعد 11 كم من الساحل و12 كم شمال غربي حقل نوروس وكيلومتر غربًا من حقل بلطيم الجنوب الغربي، وكلاهما قيد الإنتاج بالفعل.

وأضافت أنها اكتشفت تجمعًا عموديًا للغاز بسمك 152 مترًا بين الأحجار الرملية، وأنها ستجري اختبارات للوقوف على إمكانية البئر الإنتاجية، مؤكدة أن الاكتشاف يعكس ثروة الغاز والمكثفات في هذه المنطقة من المياه البحرية الضحلة.

وأوضحت أنها ستبدأ مع شركائها "بي بي" و"توتال" بالتنسيق مع قطاع البترول المصري، في فحص خيارات التطوير لهذا الاكتشاف الجديد، بهدف الإنتاج السريع.

في امتياز شمال الحماد، بالتشارك مع الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي"إيجاس"، تمتلك "إيني" من خلال شركتها المستقلة "IEOC" حصة 37.5% ، وتلعب دور المشغل، فيما تمتلك "بي بي" و"توتال" 37.5% و25% على التوالي وتلعبان دور المقاول.