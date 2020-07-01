الخارجية المصرية تكشف عما قدمته لمجلس الامن لحل أزمة سد النهضة

استعرض وزير الخارجية المصري، سامح شكري، تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وبحسب موقع "مصراوي"، أكد سامح شكري أن عقد مجلس الأمن جلسة لمناقشة طلب مصر حول سد النهضة يعد تطورا مهما في مسار الملف، مشيرا إلى أن مصر تقدمت لمجلس الأمن بمشروع قرار حول السد.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الأولوية في المرحلة الراهنة.

وكان سامح شكري قد قال إن جلسة مجلس الأمن أتاحت فرصة لمصر لعرض موقفها بشكل واضح.

وأوضح وزير الخارجية المصري أمام مجلس الأمن، أن أزمة سد النهضة تهدد رفاهية ووجود الملايين من المصريين والسودانيين.

وأكد الوزير شكري، أن أزمة سد النهضة تهدد مورد المياه لـ100 مليون مصري، وتشكل مخاطر على أمة بأثرها. لذلك لجأت مصر لمجلس الأمن لتجنب التصعيد في هذه الأزمة.

وكان مندوب إثيوبيا في الأمم المتحدة، السفير تاي أسقي سلاسي، رفض مساء الاثنين، إحالة ملف أزمة سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن بلاده تبحث عن استعمال مواردها بطريقة معقولة بعد حرمانها من ذلك.