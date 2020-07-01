ليبيا... طيران مجهول ينفذ غارات جوية قرب قاعدة الوطية العسكرية غربي البلاد

أكد مصدر محلي ليبي في مدينة الرجبان جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس، سماع دوي انفجارات متتالية قرب قاعدة الوطية العسكرية جنوب غرب طرابلس.

بنغازي - سبوتنيك. وقال المصدر المحلي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة "سبوتنيك"، "إن "سكان مدينة الرجبان وضواحيها سمعوا دوي انفجارات وتحليق للطيران قرب قاعدة الوطية العسكرية".

وأشار إلى أن "طيران مجهول يقصف مواقع بالقرب من قاعدة الوطية العسكرية غرب البلاد مع استمرار تحليق الطيران على مناطق الجبل الغربي".

وتعاني ليبيا من نزاع مسلح راح ضحيته الآلاف، وذلك عقب سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011.

كما تشهد البلاد انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا.