مستشار السيسي يؤكد إمكانية تكرار الإصابة بكورونا... فيديو

أكد مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، يوم الأربعاء، أن مصابي فيروس كورونا المستجد من الممكن أن تنتقل إليهم العدوى مرة ثانية بعد الشفاء.

وقال تاج الدين في تصريحات لفضائية "دي إم سي" المصرية، "إن المتعافين من الفيروس تتكون لديهم أجسام مضادة تزيد مناعة الجسم ضد الفيروس، ولكن هذا لا يعني أن الحالات قد لا تصاب من جديد بحيث أن المناعة المكونة ليست مناعة كاملة.. يجب أخذ الحيطة والحذر فمن الممكن الإصابة مجددا".

وأشار مستشار السيسي إلى أنه رغم جهود العالم أجمع على مدى الشهور الماضية لم يتم التوصل لعقار محدد يعالج الفيروس، بينما كل العقاقير التي استخدمت وتستخدم حاليا وتجري عليها التجارب السريرية والإكلينيكية كلها عقاقير موجودة من قبل لعلاج أنواع كثيرة من الفيروسات".

مستشار رئيس الجمهورية لـ"الصحة": المصاب بـ"كورونا" يتكون لديه مناعة للفيروس.. ولا يوجد تأكيدات بعدم إصابته مرة أخرى.. ونجري تجارب سريرية في مراكز عزل كورونا#اليوم pic.twitter.com/mgwpCGl0XN — dmctv (@dmctv) July 1, 2020

وحول التجارب الإكلينيكية على مرضى كورونا والسريرية، لمحاولة إيجاد أدوية تساهم في علاج المرض، أكد أنها تجري في المراكز التي يتواجد بها مصابو كورونا وأصحاب الحالات الخطرة والذين يتواجدون على أجهزة التنفس وأن الأمر يخضع بعد ذلك لإحصائيات دقيقة لبدء استخدام العلاج".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، يوم الأربعاء، تسجيل 81 حالة وفاة و1503 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فضلا عن 421 حال تعافي، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 18881 حالة.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس الذي تم تسجيله في مصر حتى الأربعاء بلغ 69814 حالة من ضمنهم 18881 حالة تم شفاؤها، و 3034 حالة وفاة.