رئيس البرلمان الليبي: تزويد تركيا لحكومة الوفاق بالأسلحة "انتهاك لحظر السلاح"

اعتبر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أمس الجمعة، أن تزويد تركيا لحكومة الوفاق بالسلاح هو انتهاك لحظر السلاح، موضحا أن "هناك عتب كبير علي المجتمع الدولي بهذا الصدد".

وقال صالح في حديث لوكالة " سبوتنيك "، ردا على سؤال حول صحة الأنباء بشأن تزويد تركيا لحكومة الوفاق بالسلاح: "هناك سلاح وهو معروف ومقر به وواضح للعيان وأسقطت طائرات مسيرة أكثر من مرة، للأسف الشديد على الرغم من حظر السلاح على الجيش الليبي ".

وتابع "نعم انتهاك لحظر السلاح وهناك عتب كبير علي المجتمع الدولي، أين المجتمع الدولي؟".

وردا على سؤال عما إذا كانت تركيا تساهم بنقل المسلحين من سوريا إلى ليبيا، أجاب "حسب معلوماتنا آخر عملية نقل من يومين، وهذا واضح، وقد أسر ضباط ومرتزقة، وعرض ذلك على شاشات التلفاز، موضحا أن عددهم في ليبيا بين الـ 14-15 ألف تقريبا حتي الآن".

وحول دور الناتو في حراسة البحر، وفيما إذا كان يلتزم الحيادية، أضاف رئيس البرلمان الليبي: "لا أعتقد، العدالة صعب تحقيقها في هذا الوقت".

وكان رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، وصل إلى العاصمة الروسية موسكو يوم الخميس، للقاء المسؤولين الروس وبحث العديد من القضايا، على رأسها مناقشة المبادرة حول وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية ومبادرة القاهرة، وكذلك مخرجات مؤتمر برلين.