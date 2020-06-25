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    مقابلة سبوتنيك مع اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي

    الجيش الليبي يدعو دول الجوار والعالم إلى دعمه لمواجهة "الاحتلال والإرهاب"

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    أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر اليوم الخميس، تمسكها بمبادئه الوطنية الثابتة ورفضه لأطماع تركيا لبسط نفوذها على البلاد ، مؤكداً على استمرار أن المعركة ضد الإرهاب والمرتزقة لن تتوقف الى حين تحرير كامل التراب الليبي.

    وقال الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه إن "القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وهي تخوض المعركة المصيرية في مواجهة الإرهاب والاستعمار التركي البغيض"، مؤكداً على "تمسكه بمبادئه الوطنية الثابتة، وإدراگه ورفضه المطلق لأطماع تركيا في التوسع لبسط نفوذها على بلادنا، وعلى المنطقة العربية بأسرها، بدوافع عدوانية استعمارية، والسيطرة على ثرواتنا ونهبها، لمعالجة أزماتها الاقتصادية الخانقة".

    الجيش الليبي
    © AFP 2020 / Mahmud Turkia
    تحت غطاء جوي... الجيش الوطني الليبي يبدأ عملية تأمين منطقة الهلال النفطي بالكامل
    وتابع "نحيي اشقاءنا من الدول العربية، الذين أدركوا حقيقة المشهد في ليبيا، واستشعروا خطر التنظيمات الإرهابية والمليشاوية، التي تسيطر على العاصمة طرابلس، وعلى ما يسمى بالمجلس الرئاسي غير الشرعي، وانتبهوا إلى حجم الدعم بالسلاح والمرتزقة الذي تتلقاه هذه التنظيمات من تركيا، بحرا وجوا على مدار الساعة، وانكشفت أمامهم حقيقة الأطماع التركية الاستعمارية، ومخططها للسيطرة على ثروات الليبيين، وتهديد أمن واستقرار المنطقة العربية بأسرها".

    وأثنت القيادة العام للجيش الوطني الليبي على موقف "مصر، قيادة وشعبا، على تضامنها وحرصها على أمن واستقرار ليبيا، وعلى الموقف التاريخي الشجاع لفخامة الرئيسي عبدالفتاح السيسي، المعبر عن موقف الأمة العربية وليس مصر فحسب فدولة الامارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة البحرين، على مواقفهم المشرفة، التي تعكس قوة التضامن العربي في وجه الإرهاب والتصدي للاستعمار".

    بالإضافة إلى "الحراك الشعبي المدني الغاضب في تونس الشقيقة، الذي يقف إلى جانب الشعب الليبي، ويتصدى بكل شجاعة لأي تحرك مشبوه يهدف إلى الحاق الضرر بأشقائهم الليبيين وموقف الجزائر الشقيقة، الرافض للتدخل الأجنبي في الشأن الليبي، ومساعيها الصادقة الإيجابي تسوية سلمية.

    ودعت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي "الدول العربية الأخرى شعوبا وحكومات ودول الجوار وباقي دول العالم الساعية للسلام، إلى عدم التردد في دعم الجيش الوطني الليبي، في معركته المصيرية ضد الإرهاب، وتعزيز كفاحه في التصدي للاستعمار، والنظر بموضوعية إلى حقيقة ما يجري على الساحة الليبية، وما له من أبعاد وتداعيات خطيرة على المستوى القومي وعلى أمن واستقرار الاقليم".

    وأكد البيان على أن "نطمئن شعبنا بأن معركتنا ضد الإرهاب والمرتزقة، والمطامع التركية لغزو بلادنا لن تتوقف، إلى حين تحرير كامل التراب الليبي، وفرض السيادة الوطنية"، مؤكداً بأن "ما تم من إعادة الانتشار لقواتنا المسلحة هو من متطلبات المعارك السياسية والعسكرية، واستجابة صادقة للمطالب الملحة من اشقائنا وأصدقائنا الحريصين على مصلحة الشعب الليبي، ودعوات المجتمع الدولي المتكررة، لفتح الآفاق لعملية سياسية سنحرص كل الحرص، على أن تؤدي إلى تسوية سلمية دائمة ومتينة، قائمة على ثوابت شعبنا ومبادئه الراسخة، وفي مقدمتها ضمان وحدۃ ليبيا وسلامة أراضيها، وحرية شعبنا وحماية ثرواته ومقدراته، وتحقيق الأهداف والغايات الوطنية النبيلة، التي نقاتل من أجلها، ويقدم ضباطنا وجنودنا في سبيلها أرواحهم الطاهرة ودماءهم الزكية".

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