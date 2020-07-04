الجيش اليمني يعلن تقدمه في معارك ضد "أنصار الله"

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم السبت، تحقيق قواته تقدما ميدانيا بإسناد من مقاتلين قبليين، في معارك وصفها بالحاسمة مع جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

القاهرة- سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض، نقلا عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن "الجيش والمقاومة تمكنوا من تطهير عدد من المواقع التي كان يتمركز فيها الحوثيون في منطقة قانية شمالي البيضاء".

وأوضحت أن "المعارك تزامنت مع غارات لطيران التحالف استهدفت مواقع متفرقة وتعزيزات للحوثيين كانت في طريقها إلى الجبهة وتمكنت من تدميرها بالكامل".

وأكدت "تقدم الجيش في عدة محاور بإسناد من طيران التحالف، وتكبيد الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والمعدّات".

وأشارت إلى "مشاهدة عربات بعد المعارك وهي تحمل جثث القتلى سقطوا بنيران الجيش والمقاومة وغارات التحالف".

ووفقاً لـ "سبأ"، "أثارت الهزائم التي تلقاها الحوثيون على يد الجيش والمقاومة خلال الأيام الماضية، خلافات حادة بين عناصر الجماعة، تطورت لاحقا إلى مواجهات مسلحة نتج عنها قتلى وجرحى بينهم قيادات".

وكانت جماعة الحوثيين، أعلنت، الاثنين الماضي، السيطرة على مساحة واسعة في محافظتي البيضاء ومارب تقدر بنحو بـ 400 كم مربع، من ضمنها مديرية ردمان وجبهة قانية في محافظة البيضاء، وصولا إلى مناطق أجزاء من مديرية العبدية في محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، خلال عملية عسكرية أسفرت عن سقوط أكثر من 250 قتيلا وجريحا وأسيرا من الجيش اليمني، حسب المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية للجماعة، العميد يحيى سريع.