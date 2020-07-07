مسؤول: اقتربنا من إنتاج دواء مصرى لكورونا

كشف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر الدكتور حسام حسني، أن هناك دراسات مصرية تجرى حول أدوية ولقاحات خاصة بالفيروس، والنتائج الأولية لها جيدة للغاية واقتربنا من إنتاج تلك الأدوية.

ووفقا لموقع "اليوم السابع"، قال حسني، مساء اليوم الثلاثاء، إنه "لا يمكن أن نقول إن مصر تجاوزت الذروة، ولكي نقول ذلك لابد أن تكون الأرقام استقرت لمدة أسبوع كامل".

وأوضح أن "يوم الاثنين المقبل قد تخرج أخبار جيدة عن أدوية من إنتاج مصرى لعلاج مرض (كوفيد-19)".

وأشار إلى أن "دواء هيدروكسي كلوركين كان يتم استخدامه مع الحالات الحرجة المصابة بكورونا والحالات المتوسطة أحيانا".

وطالب المواطنين بضرورة الاهتمام بالإجراءات الاحترازية المشددة من أجل محاصرة الفيروس والقضاء عليه.

كما لفت إلى أن "حدة المرض قلت للغاية مقارنة بما كان عليه في السابق من شراسة، لذلك لابد من المحافظة على ما تم تحقيقه".

وأعلنت وزارة الصحة المصرية أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 77279 حالة من ضمنهم 21718 حالة تم شفاؤها، و3489 حالة وفاة.