مندوب ليبيا في الأمم المتحدة: توقيع اتفاق مع أي دولة حق مشروع لحكومة الوفاق وليس تدخلا أجنبيا

أكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، أن حكومته ستعمل على السيطرة على كل المنشآت النفطية في كامل ليبيا، معتبرا أن توقيع أي اتفاق مع أي دولة حق مشروع ولا يمكن اعتباره تدخلا أجنبيا.

القاهرة - سبوتنيك. وقال السني خلال اجتماع لمجلس الأمن حول تطور الأوضاع في ليبيا إن "النفط ثروة كل الليبيين وسنحرر كل منشآتنا من المرتزقة والمسلحين"، منددا بما وصفه تهديد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحديثه عن أن سرت والجفرة "خط أحمر" أمام قوات حكومة الوفاق.

وأضاف المندوب الليبي: "نحتفظ بالحق في مقاضاة من منعوا تصدير النفط الليبي"، في إشارة إلى الأفراد أو الدول.

ورفض السني اعتبار الوجود التركي في ليبيا تدخلا أجنبيًا، وقال: "توقيع اتفاقيات مع أي دولة حق مشروع وليس تدخلا أجنبيا".

في غضون ذلك، أعلنت مؤسسة النفط الليبية استعدادها لرفع حالة "القوة القاهرة" في ميناء السدر النفطي.

وأشارت المؤسسة، اليوم الأربعاء، إلى استعدادها للسماح لناقلة في حالة الاستعداد بتحميل النفط الخام من الخزانات، حسبما نقلت "رويترز".

وطالبت المؤسسة الأطراف الليبية كافة بدعمها و"المرتزقة الأجانب والجماعات المسلحة" بمغادرة الميناء على الفور.

وكانت المؤسسة أعلنت، في أول يوليو/ تموز الجاري، أن حالة القوة القاهرة على صادرات النفط مستمرة انتظارا لرفع "الحصار على الموانئ من قبل جهاز حرس المنشآت النفطية"، وذلك بعد ستة أشهر من الإغلاق من جانب قوات من شرقي البلاد في إطار الحرب الأهلية.