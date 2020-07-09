الجيش اليمني يقترب من مفترق طرق استراتيجي شرق صنعاء

حقق الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الخميس، تقدما في معارك ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، شرق العاصمة صنعاء وسط اليمن.

موسكو - سبوتنيك . قال مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" إن الجيش اليمني شن، بغطاء جوي من التحالف العربي، هجوما واسعا على مواقع لـ"أنصار الله" في جبال صلَب ميسرة منطقة الفرضة في مديرية نهم شرق صنعاء.

وأضاف "تمكنت قوات الجيش خلال الهجوم من السيطرة على مواقع وتباب في صلَب والاقتراب من وادي الجفرة، الذي يبعد بضع كيلومترات عن مفرق الجوف الاستراتيجي على طريق صنعاء - مأرب".

ووفقا للمصدر، أسفرت المعارك عن سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين، مشيرا إلى "تدمير طيران التحالف العربي تعزيزات لـ"أنصار الله" تضم مدرعات وآليات ومقاتلين".