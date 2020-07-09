تسجيل
17:28 GMT09 يوليو/ تموز 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية بمطار بنينا الدولي أسامة منصور الفرجاني

    مسؤول ليبي: مطار بنينا الدولي يعمل على توفير الإمكانيات لاستئناف الرحلات الجوية

    © Sputnik . Nader Al shareef
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/09/1045961404_80:0:1280:675_1200x675_80_0_0_c6342b69e225ed564ec66ba979c4c3cd.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202007091045961880-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9/

    كشف مدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية في مطار "بنينا" الدولي، أسامة منصور الفرجاني، موعد استئناف الرحلات بمطار بنينا في مدينة بنغازي، مؤكدا الاستعدادات لافتتاح خطوط جوية جديدة مع دول أوروبية وعربية.

    وقال الفرجاني في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، "عقدنا اجتماعا مع وزارة الصحة بخصوص توفير جهاز (بي سي آر)، وقمنا بتجهيز مكان له داخل المطار وسيكون متوفراً خلال أيام معدودة، كذلك وفرنا 30 جهاز تعقيم يدوي في صالة الركاب والإدارات وتوفير كراسي للمسافرين لصالة الركاب بالإضافة إلى توفير أجهزة إلكترونية للكشف على أمل أن يفتح المطار في أقرب وقت ممكن".

    وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة
    © REUTERS / Denis Balibouse
    قلق وخيبة أمل ودعوة للتعبئة... عنوان ثلاث رسائل مغربية إلى مجلس الأمن بشأن ليبيا
    وأكد أنه "لا يوجد تاريخ محدد لفتح المطار حتى اللحظة"، مؤكداً أن "افتتاح المطار مرتبط بمعايير ومواصفات دولية وداخلية، والمواصفات الداخلية متمثلة في توفير أجهزة التعقيم وأجهزة الكشف وتوفير المنظومات الأمنية الداخلية والمعايير الخارجية هي المطارات الدولية متى فتحت وكيف سيتم استقبال المسافرين ما هي الإجراءات المطلوبة".

    وأضاف أنه "إذا أخذنا مثال على تونس اشترطت أن يكون لدى المسافر القادم إليها تحليل بي سي آر معتمد كذلك إقامة جبرية لمدة أسبوعين على حسابك الخاص كل هذا لم يتم الاتفاق عليه بين مصلحة الطيران المدني الليبي والتونسي أو المصري أو بعض الدول العربية الأخرى، لذلك لا أحد يمكن أن يحدد موعد لفتح المطار".

    وحول المشاورات بين إدارة المطار ومصلحة الطيران المدني في ليبيا عن قرب افتتاح المطار واستئناف الرحلات قال إن "عقد مدير عام مطار بنينا الدولي مع رؤساء الأجهزة الأمنية لوضع الترتيبات الأولية، كل جهاز أمني يقف على استعداده على نواقصه بحيث نحن متوقعين في أي لحظة يتم فتح المطار خاصة وأن دول الجوار فتحت مطارات أمام رحلاتها بشكل تدريجي مثال مصر وتونس فنحن من الممكن أن نفتتح أيضاً خلال القريب العاجل".

    وتابع "نتوقع مبدئياً أن يتم استئناف الرحلات الداخلية بين المدن الليبية بالإضافة إلى رحلات موظفي الحقول النفطية خلال أسبوعين من الآن وتظل توقعات ولا يوجد تأكيد حولها"، موضحاً بأن "لكن بالنسبة للرحلات الدولية مربوطة بمصلحة الطيران المدني وهي من تعطي الأذن تصدر (نو تام) لجميع الدول أن مطارنا مفتوح أمام الرحلات الخارجية".

    النفط الليبي
    © Sputnik . Andrey Stenin
    مندوب ليبيا في الأمم المتحدة: توقيع اتفاق مع أي دولة حق مشروع لحكومة الوفاق وليس تدخلا أجنبيا
    وذكر أن "أكثر الجهات التي تضغط علينا لفتح المجال الجوي الداخلي هي شركة الخليج العربي للنفط باعتبار أنها لديها حقول في الجنوب الليبي ولديها مستخدمي وهي أكثر الجهات التي تطالب بهذا والحقيقة شركة الخليج العربي للنفط قاموا بتقديم المساعدات للمطار بتوفير سيارات مطافي وأجهزة الإطفاء ومعدات السلامة على أمل أن يفتح المطار حتي يسهل عملية نقل وحركة مستخدمي الحقول التابعين للشركة".

    وحول إمكانيات المطار من حيث إجراءات السلامة والأمن أوضح مدير الشؤون الإدارية والمالية أن "مطار بنينا صحيح يعمل بالحد الأدنى للمعايير لكن نحن عاقدين العزم أن نكون في مستوى عالي جداً، الدولة الليبية المتمثلة في وزارة المواصلات وقعت عقد مع بنك التجارة والتنمية لإنشاء صالة ركاب بنظام (بي أو تي) الاستثمار لمدة 25 سنة، وخلال أيام بسيطة جداً سيشرع البنك في تنفيذ الصالة المخصصة للركاب في حدود 6 أِشهر ستكون صالة الركاب الجديدة جاهزة ويستأنف منها العمل بالمطار".

    وتابع "عند افتتاح المجال الجوي وفتح المطار ستكون هناك خطوط رحلات جديدة ستفتح دولياً سواء على دول أوروبية أو عربية أخرى"، مشيراً أن "نتوقع افتتاح رحلات الأوروبية كمالطا واليونان  والعربية الإمارات وربما إذا تحسنت الأوضاع بيننا وبين الحكومة التركية سيفتح خط إسطنبول مجدداً".

    وأوضح أن "مالطا واليونان والإمارات العربية المتحدة لديهم الرغبة في فتح خطوط وجسر جوي مع مطار بنينا، لكن لديهم بعض المعايير وشروط نحن حالياً نقوم بمعالجة هذه المعايير التي طلبت من ضمنها خاصة بالأمن والشق الفني".

    © Sputnik . Нэнси Сисель
    نيبينزيا: ندعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عدم تأخير تعيين الممثل الخاص إلى ليبيا
    وأضاف أن "لدينا شركة برنيق الليبية أسست جديداً سوف تستأنف أعمالها لأول مرة خلال أيام إذا افتتاح المطار وستعمل هذه الشركة بأسطول يتكون من 3 طائرات مبدئياً إيرباص 320 سعة الطائرة 154 راكب وهذه ستفتتح خطوط كثيرة وتخفف الضغط على سير الخطوط الليبية والأفريقية".

    ورداً على سؤال وكالة "سبوتنيك" حول طلب بعض الدول بفتح خطوط جوية أو جسر جوي مع بنغازي، قال الفرجاني إن "نعم لدينا مصر للطيران والخطوط التونسية والخطوط الملكية الأردنية كذلك طيران الإمارات جميعهم قدموا طلبات ولكن مشروطة بشروط معينة خاصة بنظام الأمن والسلامة هما لديهم شروط معينة بهذا الصدد تقريباً في حدود 20 أو 23 نقطة ملاحظة على مطار بنينا الدولي".

    وأكد أن "كإدارة مطار بنينا الدولي تم معالجة جزء من هذه الشروط والعمل جاري على معالجة باقي الأجزاء من تلك النقاط، ونتوقع أن تكون الأمور تتجه خلال الفترة القادمة إلى الأحسن والأفضل. إذا فتح المطار سيتم فتح هذه الخطوط إذا نفذت الملاحظات وفي مقدمتها صالة الركاب"، مؤكداً أن "الصالة الحالية تبتعد عن وقوف الطائرات مسافة كبيرة وليست مؤمنة بالشكل المطلوب وهذا هو العائق الكبير بالنسبة لتلك الشركات نتوقع أن يتم الاستئناف في صالة الركاب الجديدة وسيكون هناك إقبال كبير خاصة للموقع الجغرافي لمطار بنينا الدولي خاصة رخص الوقود في مطار بنينا والجودة العالية للوقود".

    جوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية
    © AP Photo / CHRISTIAN LUTZ
    بوريل: حظر السلاح على ليبيا ينتهك يوميا ويجب وقف إطلاق النار والتدخلات الخارجية فورا
    وكشف مدير الشؤون الإدارية والمالية لمطار بنينا الدولي أن "تمت إعادة الهيكلة التنظيمية لإدارة المطار وإضافة عقوبات شديدة تصل إلى فصل الموظف أو تحويله إلى النيابة العامة"، لافتاً أن "هناك أشخاص ضعفاء النفوس تم القبض عليهم يقومون ببيع بطاقات الصعود وعمليات تهريب تحدث كانت فيما سبق قبل إغلاق المطار، لكن قمنا باستبعاد ما يقارب عن 40 موظف مدني وعسكري وأمني بسبب ملاحظات عليهم تم استبعادهم عن طريق مدير المطار ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق عبدالرازق الناظوري وهذه الإجراءات اتخذت من أجل عدم المساس بالمواطن وتسهيل الخدمات وهذا فيما يخص الشق الفني".

    وختم حديثه قائلاً "فيما يخص الشق التجهيزي قمنا بتجهيز عدة أمور من بينها صالات المسافرين عدد إضافي وأجهزة تكييف وأجهزة الكشف عن المتفجرات حالياً نقوم بعملية توسيع صالة القادمون، تجهيز بعض الأجهزة الأمنية والشركات داخل المطار قمنا بتوفير مقراتهم إلى حد ما لذلك استفدنا من إغلاق  المطار خلال هذه الفترة في محاولة توفير النواقص".

    يشار إلى أن مطار بنينا الدولي يعد ثاني أكبر المطارات الليبية ويقع في مدينة بنغازي وقد تعرض خلال فترة الحرب في بنغازي إلى أضرار جسيمة.

    يذكر أن الحكومة الليبية برئاسة عبد الله الثني في مدينة بنغازي الليبية علقت السفر من وإلى ليبيا منذ 19مارس/ آذار الماضي، وذلك على خليفة الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

    وبلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ليبيا حتى الآن 1268 حالة فيما تم تسجيل 36 حالة وفاة، وفق إحصاءات وزارة الصحة الليبية.

    انظر أيضا:

    مندوب ليبيا في الأمم المتحدة: توقيع اتفاق مع أي دولة حق مشروع لحكومة الوفاق وليس تدخلا أجنبيا
    نيبينزيا: ندعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عدم تأخير تعيين الممثل الخاص إلى ليبيا
    فيديو لغارات مصرية في ليبيا يثير ضجة... هل هذه لحظة قصف قاعدة الوطية فعلا
    قلق وخيبة أمل ودعوة للتعبئة... عنوان ثلاث رسائل مغربية إلى مجلس الأمن بشأن ليبيا
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الطاهي وفنان الطعام الأردني عمر السرطاوي يقشر الباذنجان ليحوله بعد ذلك إلى جلد مزخرف، ليتم استخامه في صنع الكمامات، عمان، الأردن 23 يونيو/ حزيران 2020
    من وحي الإبداع في زمن كورونا...الأردن يصنع "كمامة الباذنجان"
    أمركيا قد تمنع TikTok الصينية
    أمركيا قد تمنع "تيك توك" الصينية
    إنفوجراف... من هو هشام الهاشمي الذي تم اغتياله في العراق؟
    من هو هشام الهاشمي الذي تم اغتياله في العراق؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك