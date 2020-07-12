رسالة من السيسي إلى المصريين بشأن "قسوة" الإجراءات الاقتصادية

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رسالة للمصريين حول "قسوة وصعوبة" برنامج الإصلاح الاقتصادي وخاصة في ظل جائحة كورونا.

وقال الرئيس المصري خلال افتتاح عدد من المشروعات القومي اليوم الأحد، إن "سبب الصمود خلال الفترة الماضية هو خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة منذ 3 سنوات".

وأضاف "نقطة مهمة جدا إن سبب قدرتنا على الصمود خلال هذه المرحلة الصعبة كانت متمثلة في اتخاذ إجراء قاسي وصعب في الإصلاح الاقتصادي".

الرئيس السيسي: أي إجراء قاسي احنا بنعمله هدفه "مصلحة الناس والدولة"#ON pic.twitter.com/3GYrcAgrbp — ON E (@ONENT) July 12, 2020

وأوضح "لولا هذا البرنامج ونجاحه وتحمل المصريين له كان هيبقى موقفنا صعب جدا جدا في أزمة كورونا وهي أزمة عالمية كل العالم بيعاني منها".

وتابع "واجهنا إيقاف كامل لنشاط السياحة في مصر كان مصدر لـ 14 مليار دولار، وقطاع الطيران توقف بالكامل سواء للشركات الوطنية أو حركة التجارة".

ووجه السيسي رسالة للمواطنين قائلا إن "أي إجراء قاسي بنعمله الهدف منه مصلحة وطنية لاستمرار الدولة في تقدمها، مش الهدف نضايق الناس أو ننكد عليها".