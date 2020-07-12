موقف طريف للسيسي أثناء توزيع هدايا على أطفال إحدى الحضانات... فيديو

زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إحدى دور رياض الأطفال، أثناء جولته التفقدية للمشروعات القومية التي تم افتتاحها اليوم، وقام بتوزيع الهدايا على الأطفال المتواجدين بها.

وحرص السيسي، على الإطمئنان على الأطفال، ليفاجئه أحد الأطفال بقصيدة شعر في حب مصر.

وفي موقف طريف، داعب الرئيس أحد الأطفال بالحضانة، قائلا له: "ازيك يا سيف .. مش تحلق شعرك كده".

أحد الأطفال يلقي قصيدة "عاشقين ترابك يا مصر" أمام الرئيس #السيسي أثناء جولته التفقدية لمشروع الأسمرات#ON pic.twitter.com/g5QOFKb8IX — ON E (@ONENT) July 12, 2020

كما قام الرئيس المصري، بتوزيع الهدايا على الأطفال بالحضانة، ومداعبتهم بشكل طريف، بينما كتب لإحدى الطفلات على الهدية التي أهداها إياها "ابنتي ساندي ربنا يحفظك".

وكان السيسي قد افتتح عدد من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الأسمرات وهي "الأسمرات 3" والتي تضم الآف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.

الرئيس #السيسي يوزع الهدايا على أطفال إحدى الحضانات أثناء جولته التفقدية لمشروع الأسمرات#ON pic.twitter.com/v9eDZW49i2 — ON E (@ONENT) July 12, 2020

يشار إلى أن مشروع الأسمرات 3 السكني بمنطقة المقطم في القاهرة، تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقع مجتمعي جديد به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل.