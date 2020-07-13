مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ عمليات إنسانية في الحديدة

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن المركز يواصل العمل في مشروع المياه، للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وأضافت: "جرى خلال المدة من 1 يوليو/ تموز إلى 8 يوليو ، ضخ كميات كبيرة من المياه الصحية للخزانات، إضافة إلى آلاف اللترات من مياه الاستخدام".

ولفتت إلى أنه "تم نقل المخلفات ومياه الصرف الصحي من المخيمات إلى أماكن التخلص منها، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض المعدية".

وقالت الوكالة إن هذا المشروع يأتي في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة، ممثلة بالمركز، لأبناء الشعب اليمني لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.