اتساع رقعة الاحتجاجات الرافضة لوجود الجيش الأمريكي شرقي سوريا... فيديو

أحرق مواطنون سوريون شرقي البلاد الأعلام الأمريكية وصورا للـ (100 الدولار) تعبيرا عن رفضهم لاستمرار وجود الجيش الأمريكي في مناطقهم، وللحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على بلادهم بما في ذلك "قانون قيصر".

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة بأن سكان بلدة (ذبانة) والقرى المحيطة بها في ريف القامشلي شمال شرقي الحسكة احتشدوا ضمن تظاهرة طالبوا خلالها بخروج قوات الاحتلال من الأراضي السورية وأحرقوا العلم الأمريكي، ورفعوا أعلام الجمهورية العربية السورية وصور الرئيس بشار الأسد، كما أدوا التحيات للجيش الروسي الصديق.

وتشهد المظاهرات الشعبية في منطقة الجزيرة السورية تزايدا كبيرا مع حرق المواطنون السوريون للأعلام الأمريكية رفضاً لـ "قوات الاحتلال الأمريكي" وممارساتها العدوانية وتنديداً بما يسمى قانون "قيصر".

Attia Al-Attia / اتساع رقعة الاحتجاجات الرافضة لوجود الجيش الأمريكي شرق سوريا اتساع رقعة الاحتجاجات الرافضة لوجود الجيش الأمريكي شرق سوريا

وكانت قرى طرطب وخربة عمو وحامو وتل عودة وبوير البوعاصي في منطقة القامشلي قد شهدت خلال الأيام الماضية تجمعات استنكرت الفصل الجديد من الحرب العدوانية على السوريين ودولتهم والمتمثل بوجهها الاقتصادي (قانون قيصر).