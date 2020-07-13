مصر... تحذير من تداول دواء مغشوش في الأسواق

حذرت هيئة الدواء المصرية، في منشورها الصادر اليوم الاثنين، من تداول مضاد حيوي "مغشوش" وغير مطابق للمواصفات.

وبحسب صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، حذرت الهيئة في منشورها الثامن لهذا العام، من تداول المضاد الحيوي من مستحضر Pim fast lg vial"" للحقن العضلي والوريدي.

ووجهت الهيئة، بضبط وتحريز الكميات المتواجدة بالسوق المحلي والوحدات الحكومية، بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية، موضحة أن العبوات الأصلية من هذا المستحضر إنتاج شركة "راميدا" للصناعات الدوائية.

على جانب آخر، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، باستكمال كافة الجوانب العلمية والفنية الخاصة بالمشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما لإقامته وفق المواصفات القياسية والمعايير الدولية.

كما وجه باشتراك أعرق الخبرات العالمية المتخصصة، بهدف امتلاك القدرة في هذا المجال الهام، مع وضع آلية فعالة لضمان تحقيق أعلى درجات الجودة.