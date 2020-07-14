القوات العراقية تقتل 5 إرهابيين متحصنين داخل منزل غرب بغداد... صور

وجاء في بيان الدفاع العراقية: "بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بوجود إرهابيين انتحاريين متحصنين داخل منزل في منطقة المعامير الثالثة التابعة لقضاء ابي غريب ضمن قاطع الفوج الأول لواء المشاة الرابع والخمسين الفرقة السادسة على الفور شرعت قوة من المقر المسيطر الزيدان وقوة من خلية الصقور الاستخباراتية الفريق التكتيكي وفوج استطلاع الفرقة واستخبارات الداخلية".

وأضاف البيان: "واثناء الواجب تم الاشتباك مع العدو وقيام أحد الإرهابيين الانتحاريين بتفجير نفسه أمام القوة، وقامت قواتنا بالرد بقوة وقتلهم جميعا وعددهم خمسة إرهابيين انتحاريين كانوا متحصنين داخل المنزل".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".