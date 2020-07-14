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    عام حزين .. يوم سبيت الإيزيديات من قبل داعش

    بعد نزوح طال أمده و74 إبادة... الايزيديون يبدأون حياة جديدة في العراق

    © Sputnik . Nazek Mohammed
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    كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الهجرة والمهجرين، علي عباس، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، عن تشكيل لجنتين الأولى منبثقة من فرع محافظة نينوى، تذهب بشكل يومي لتسجيل العائلات الايزيدية العائدة من المخيمات إلى سنجار.

    القصف الذي تشنه القوات التركية جوا وأرضا تحت ذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني في المناطق الحدودية بين العراق، وتركيا، وقرى في إقليم كردستان، ومخاوف تفشي وباء كورونا، دفع النازحين الايزيديين إلى العودة لبيوتهم في مركز قضاء سنجار الذي شهد إبادتهم، في غربي الموصل، مركز نينوى، شمالي البلاد.

    وقد سأمت عائلات المكون الايزيدي المعيشة في المخيمات التي تجرعوا طيلة السنوات الـ6 الماضية، فيها البرد، وحرارة الشمس الحارقة ونقص الغذاء والمساعدات الإنسانية الشحيحة بعد عزوف المنظمات الإنسانية عن المجيء بسبب جائحة كورونا.

    كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الهجرة والمهجرين، علي عباس، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، عن تشكيل لجنتين الأولى منبثقة من فرع محافظة نينوى، تذهب بشكل يومي لتسجيل العائلات الايزيدية العائدة من المخيمات إلى سنجار.

    وأضاف عباس، أما اللجنة الثانية فقد شكلت بالتنسيق مع السلطات في محافظة دهوك "التابعة لإقليم كردستان العراق"، لتهيئة مستلزمات العودة الطوعية لعائلات المكون الايزيدي من داخل المخيمات وخارجها، والذين يرغبون العودة، وتزويدهم بكتب التأييد وتسهيل المهمة للعبور من خلال النقاط الأمنية.

    وأكمل، أن العمل جار على قدم وساق لتسهيل عودة النازحين الايزيديين بمعدل يومي ما بين 30-20 عائلة ترغب بالعودة، مشيرا إلى أن نسبة العائدين حتى الآن إلى بيوتهم ومناطقهم بلغت نحو 20% الأسبوع الماضي.

    وعن قرار تخصيص مبلغ قدره 2 مليار دينار عراقي، لدعم عودة العائلات الايزيدية، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الهجرة والمهجرين، أن قرار التخصيص المالي لا زال قيد الدراسة، واللجنة العليا اتخذت هذا القرار لكنه مرتبط بالسيولة المالية.

    وأكد الصحفي الايزيدي البارز، سعد حمو، في حديث لمراسلتنا في العراق، اليوم، عودة 2152 عائلة ايزيدية نازحة من جميع المخيمات في محافظة دهوك بإقليم كردستان، حتى الآن.

    وأوضح حمو، أن عدد الأفراد العائدين تقريبا ً نحو 11 ألف نازح، على اعتبار أن كل عائلة تضم 5 أفراد على الأقل، معبرا ً بقوله : إن العائلات مللت من المخيمات في ظل القصف التركي، والظروف السيئة طيلة السنوات الستة الماضية".

    وأشار إلى أن العائلات الايزيدية عادت أغلبها إلى مركز قضاء سنجار، والقرى القريبة من المركز ومنها مجمعات تلبنات وتلعزير، والقحطانية "تلعزير" التي شهدت عودة 50 عائلة إليها.

    وتابع حمو، أما مجمع الجزيرة، والعدنانية لما يسجلا عودة للنازحين بسبب مخلفات "داعش" الإرهابي التي لازالت موجودة ولم تطهر بالكامل.

    ورجعت العائلات الايزيدية إلى بيوتها رغم عدم توفر الخدمات، والدمار الشامل الذي حل بها على يد "داعش" عند اجتياحه لسنجار وإبادته للمكون في مطلع أغسطس عام 2014.

    وينوه حمو، إلى أن مركز قضاء سنجار الوحيد تتوفر فيه الطاقة الكهربائية، أما بقية المناطق والقرى خالة من الطاقة، ومع ذلك عادت العائلات للترميم بيوتها بأيديها بداية لحياة جديدة أفضل من المكوث في المخيمات لمزيد من السنوات.

    وأختتم الناشط والصحفي الايزيدي البارز، من قضاء سنجار، أن الحكومة الاتحادية ليس لديها أي خطة أو برامج لعودة النازحين الايزيديين إلى مناطقهم مثلا ً لمنطقة القحطانية التي لا تتوفر فيها الطاقة الكهربائية نهائيا.

    ويصادف الثالث من أغسطس المقبل، الذكرى السنوية السادسة لإبادة المكون الايزيدي العراقي على يد تنظيم "داعش" الذي نفذ عمليات إعدام جماعي بحق الآباء والأبناء وكبار السن، واختطف آلاف الشباب والأطفال والنساء والفتيات اللواتي اقتادهن سبايا وجاريات للاستعباد الجنسي وتجارة الرقيق في أسواق النخاسة التي افتتحها في مناطق سطوته داخل سوريا والعراق.

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