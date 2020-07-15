الإمارات تحقق المركز الأول عالميا في 7 مؤشرات صحية

ولفتت الوكالة إلى أن الإمارات تصدرت عالميا في مؤشر مدى تغطية الرعاية الصحية، ومؤشر معدل نقص التغذية، ومؤشر قلة الإصابة بالملاريا لكل 100 ألف نسمة، إضافة إلى مؤشر معدل انتشار التقزم عند الأطفال دون سن الخامسة، وفقا لتقرير الازدهار العالمي 2019.
وقالت الوكالة: "المراكز التي حققتها المنظومة الصحية في دولة الإمارات على مستوى المؤشرات التنافسية العالمية الخاصة بالقطاع الصحي تعكس حجم القفزات النوعية والإنجازات التي حققها القطاع طوال العقود الماضية، بما يتناسب مع التحديات الصحية المتجددة ويواكب أنظمة الرعاية الصحية في العالم بشهادة الخبراء الدوليين، ومنظمة الصحة العالمية".
#الإمارات الأولى في 7 مؤشرات عالمية في مجال #الصحة#وام https://t.co/BuQ2UMYwTv pic.twitter.com/obnJiIQr9j— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) July 15, 2020
وأوضحت أن "الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 تسعى لتطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية وترسيخ الجانب الوقائي، وتخفيض معدل أمراض السرطان، والأمراض المتعلقة بنمط الحياة كالسكري والقلب"، مشيرة إلى أن الرعاية الصحية ووقاية المجتمع في الإمارات تستحوذ على نسبة 8 في المئة من إجمالي الميزانية الاتحادية للدولة للعام 2020.
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