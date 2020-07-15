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    بانوراما لمدينة دبي

    مفاجآت في الوجهات السياحية لدى العرب... منافسة إماراتية قطرية مصرية

    © Photo / Pixabay / Jacqueline Schmid
    العالم العربي
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    كشفت قائمة الوجهات السياحية المفضلة لدى دول العالم، عن مفاجآت بخصوص الوجهات السياحية لدى العرب والعالم، التي فجرت منافسة إماراتية قطرية.

    وأظهرت القائمة التي أعدتها شركة "كيوني" السويسرية، ونشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكثر وجهات السفر التي يجري البحث عنها عبر محركات البحث العالمية وبالأخص شركة "غوغل".

    وضمت القائمة 131 دولة حول العالم، لأكثر الوجهات السياحية التي يتم البحث عنها خلال عام 2021.

    شرطة دبي
    © AP Photo / Kamran Jebreili
    شرطة دبي ترسل مفقودات السياح إلى منازلهم في أوطانهم

    وأظهرت تلك القائمة مفاجآت عديدة، وأبرزها المنافسة الإماراتية القطرية كأحد أبرز الوجهات السياحية التي يتم البحث عنها في الوطن العربي.

    وجاء في القائمة أنه مثلا السعوديون يبحثون عن العطلات السياحية في إيطاليا.

    وجاءت الإمارات ومدينة دبي كأولى الوجهات السياحية العالمية المستهدفة في آسيا.

    كما يبحث العراقيون عن زيارة أبو ظبي، أما المصريون مثلا فيبحثون عن العطلات في النرويج

    ويبحث 12 دولة في العالم عن العطلات السياحية في الإمارات، وهم: "ليبيا، والسنغال، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وبوروندي، والكونغو، والهند، وباكستان، وكوريا الجنوبية، وسورينام، وجزر هاييتي، وجمهورية الدومينكان، وسانت لويس، وبلجيكا".

    أما قطر فيبحث عنها 8 دول: "ألبانيا، والمكسيك، والجزائر، وبنين، وموزمبيق، ومدغشقر، وبيرو، وتشيلي".

    أما مصر، فيبحث عنها 5 دول: "إستونيا، ولاتفيا، وسلوفينينا، وبنما، وكوت ديفوار".

    وجاءت أبرز الدول مثل بريطانيا، التي يبحث معظم سكانها عن الذهاب إلى جزر المالديف، والأمريكيين يبحثون عن اليابان والأستراليين عن جزر فيجي.

    والفرنسيون يرغبون في الذهاب إلى بلجيكا والإسبان يريدون السفر إلى إيطاليا، والروس يبحثون السفر إلى المكسيك.

    وقال دين هارفي، مدير التسويق في شركة كوني: "مع استمرار مراحل الإغلاق المختلفة في العديد من الأماكن حول العالم، ليس من المستغرب أن الكثير منا يرغبون في حجز شيء نتطلع إليه".

    وتابع هارفي قائلا "إنه لأمر مدهش أن نرى كيف تختلف الوجهات الشعبية من بلد لآخر والتوافق في عمليات البحث على غوغل يتطابق مع الارتفاع في حجوزات 2021 التي شهدناها في الأسابيع الأخيرة ، مع حجز عطلات جزر المالديف أكثر من غيرها."

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    الكلمات الدلالية:
    مصر, قطر, أبوظبي, دبي, الإمارات, أرخص الوجهات السياحية, وجهات سياحية
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