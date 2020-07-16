الحكومة: الجنيه المصري الأفضل أداء في الأسواق الناشئة خلال السنوات الثلاث الأخيرة

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، فيديوجراف أعلن من خلاله أن الجنيه المصري الأفضل أداء بين عملات الأسواق الناشئة خلال الـ3 سنوات الماضية.

وجاء في الفيديوجراف، أن أداء الجنيه المصري تحسن ليصبح أفضل العملات أداءً أمام الدولار خلال الفترة من 30 يونيو/حزيران 2017 حتى 30 يونيو 2020، وذلك بمعدل 10.8%، تليه عملة تايلاند بمعدل تحسن 8.9% أمام الدولار، ثم تايوان بمعدل تحسن 2.8%، والفلبين بمعدل تحسن 1.3%، وماليزيا بمعدل تحسن 0.2%.

ورصد الفيديوجراف، العملات التي شهدت تراجعاً في أسعار الصرف أمام الدولار، حيث تراجعت عملة التشيك بمعدل 3.8%، تليها الصين بمعدل تراجع 4.2%، ثم كوريا الجنوبية بمعدل تراجع 5.1%، وإندونيسيا وبولندا بمعدل تراجع 6.9% لكل منهما، وبيرو بمعدل تراجع 8.9%، كما شهدت عملة المجر تراجعاً أمام الدولار بمعدل 16.7%، وكذلك الهند بمعدل تراجع 16.9%، وروسيا بمعدل تراجع 20.9%، وكولومبيا بمعدل تراجع 23.4%.

وأبرز الفيديوجراف، أيضاً تراجع عملة تشيلي أمام الدولار بمعدل 23.7%، والمكسيك بمعدل تراجع 26.9%، وجنوب أفريقيا بمعدل تراجع 32.7%، وباكستان بمعدل تراجع 60.2%، والبرازيل بمعدل تراجع 65.2%، وتركيا بمعدل تراجع 94.6%، وأخيراً الأرجنتين بمعدل تراجع 323.7%.

وكشف الفيديوجراف، أن الاحتياطيات الدولية للنقد الأجنبي تعاود الارتفاع في يونيو 2020، وذلك بنسبة 6.1%، لتصل إلى 38.2 مليار دولار، بنهاية يونيو 2020 -بيان مبدئي- بعدما كانت 36 مليار دولار في نهاية مايو 2020.

يذكر أنه على الرغم من تصاعد تداعيات أزمة فيروس "كورونا" وآثارها السلبية على الاقتصاد العالمي إلا أن الجنيه المصري يعد الأكثر تماسكاً، والأقل تأثراً بتلك التداعيات بين عملات الأسواق الناشئة، وذلك بفضل الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية والسياسات الاقتصادية المتبعة، فضلاً عن الأسس القوية التي يقف عليها الاقتصاد المصري.