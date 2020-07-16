الجيش الإيراني يكشف لأول مرة عدد قتلى الغارات الإسرائيلية في سوريا

كشف الجيش الإيراني، اليوم الخميس، النقاب عن عدد القتلى الإيرانيين في الغارات الإسرائيلية في سوريا.

ونقلت وكالة "تسنيم"، مساء اليوم، الخميس، عن اللواء أبو الفضل شكارجي، المتحدث باسم الجيش الإيراني، أن غارات إسرائيل على سوريا منذ 9 سنوات ماضية، قتلت 9 إيرانيين فقط، وأن حديث وسائل الإعلام الإسرائيلية والغربية عن المئات أو الآلاف، هو كذب.

وأوضح اللواء شكارجي أن ما يردده الجانب الإسرائيلي والأمريكي حول هذا العدد يأتي في إطار الحرب النفسية والإعلامية ضد إيران، وللتظاهر بأن إيران ما تزال موجودة في سوريا.

وأكد شكارجي أن "التواجد الإيراني في سوريا قانوني، وجاء بناء على طلب الحكومة والشعب السوريين، بهدف مساعدتهم في مواجهة الإرهاب الأمريكي والإسرائيلي وكذلك للتعامل مع إرهاب تنظيم داعش".