القوات العراقية تلقي القبض على 5 إرهابيين وتضبط وكرا وكدسا للعتاد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، القبض على 5 إرهابيين مطلوبين وضبط وكر وكدس للعتاد لـ"داعش" في محافظة صلاح الدين.

قالت وكالة الاستخبارات في بيان "ألقت مفارز المديرية العامة للاستخبارات و مكافحة الإرهاب العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية القبض على خمسة إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين مطلوبين وفق أحكام المادة 4/ إرهاب، لانتمائهم لعصابات "داعش" (الإرهابية)".

وأضاف البيان "فضلا عن ضبط وكر تابع لعصابات "داعش" الإرهابي في منطقة الرواشد التابعة لقضاء بلد، وجد بداخله تجهيزات عسكرية وبدلات، كما تم ضبط كدس للعتاد من مخلفات "داعش" الإرهابية في قضاء بيجي، حيث تم تدوين أقوال الإرهابيين وإحالتهم للجهات المختصة ورفع المواد المتفجرة دون حادث يذكر".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.