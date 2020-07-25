بعد مقتل عنصر لـ"حزب الله".. إسرائيل تحذر لبنان وسوريا

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، مساء اليوم السبت، لبنان وسوريا، بأنهما يتحملان المسؤولية المباشرة لأي هجوم يصدر من أراضيهما.

ونقلت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم السبت، عن غانتس، أنه يحذر البلدين من رد فعل أو عمليات هجومية على إسرائيل، في وقت أمر بتعزيز حالة التأهب على الحدود الشمالية، المواجهة لكل من سوريا ولبنان.

גנץ בהערכת מצב עם הרמטכ״ל: ״לא נסבול פגיעה בריבונות – סוריה ולבנון יישאו באחריות״ https://t.co/WY3NpOWU76 — חדשות כל העולם (@Itamarcohen16) July 25, 2020

وجاءت تصريحات غانتس تعليقا على التقرير الذي قدمه له رئيس هيئة الأركان العامة، الجنرال أفيف كوخافي، ورئيس شعبة المخابرات العسكرية "أمان"، الجنرال تامير هامان، خلال تفقدهما الجبهة الشمالية، بهدف إعطاء تقدير موقف حول استمرار حالة التأهب على حدود الشمال الإسرائيلي.

أجرى رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي اليوم في القيادة الشمالية العسكرية حيث شارك في الجولة كل من قائد المنطقة الشمالية ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية وقائد فرقة الجليل وقادة أخرين. pic.twitter.com/gYv6GPkNsE — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 25, 2020

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن بلاده لن تسمح بأي مساس بسيادتها وأن الجيش الإسرائيلي وجميع المؤسسة الأمنية سيجهضون أي تهديد على مواطني إسرائيل، مشيرا إلى أن دولتي لبنان وسوريا سيتحملان المسؤولية المباشرة لأي عمل انتقامي يصدر من أراضيهما.

ويأتي هذا التحذير في ظل التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بعد مقتل عنصر من حزب الله، الأسبوع الماضي، حيث سبق أن نعى الحزب اللبناني أحد مقاتليه، ويدعى علي كامل محسن، والذي قتل في الغارة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت موقعا عسكريا قرب مطار دمشق الدولي.