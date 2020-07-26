أول دولة عربية تحدد عطلة عيد الأضحى

أصدرت الحكومة السورية، اليوم الأحد، قرارا بتعطيل الجهات العامة أسبوعا واحدا بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، جاء في البيان "أصدرت رئاسة مجلس الوزراء بلاغا اليوم يقضي بتعطيل الجهات العامة بدءا من يوم الجمعة 31-7-2020 ولغاية يوم الخميس الموافق 6-8-2020 بمناسبة عيد الأضحى المبارك".

وأضاف البيان "تراعى أحكام الفقرة "ج" من المادة "43" من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها".

وكان القاضي الشرعي الأول في دمشق، محمود المعراوي قد أعلن، في وقت سابق، أن يوم الجمعة الموافق 31 يوليو/ تموز الجاري هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال المعراوي "نظراً لاستحالة رؤية هلال ذي الحجة بعد غروب شمس اليوم الإثنين الـ 29 من ذي القعدة لعام 1441 للهجرة فإن يوم الثلاثاء الواقع في 21 هو المتمم لشهر ذي القعدة من العام 1441 للهجرة".

وأضاف أن "يوم الأربعاء من الشهر ذاته هو اليوم الأول من شهر ذي الحجة من العام 1441 للهجرة وأن يوم الجمعة 31 يوليو/ تموز 2020 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك".

وفي السياق، أعلنت المؤسسة السورية للتجارة بدء بيع مختلف المواد الغذائية وغير الغذائية المتوافرة في صالاتها ومنافذ بيعها بالتقسيط للعاملين في الدولة، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك اعتباراً من اليوم 21 يوليو/ تموز ولغاية 19 أغسطس/ آب المقبل.