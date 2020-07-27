مقتل 3 من "أنصار الله" برصاص القوات اليمنية شرق الحديدة

أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم الاثنين، مقتل عناصر من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في تجدد المواجهات بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. ذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة التابعة للقوات المشتركة، أن "الحوثيين نفذوا محاولة تسلل في محيط منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة ، دارت على إثرها اشتباكات عنيفة".

وأكد المركز الإعلامي "تمكن اللواء أول عمالقة من التصدي لمحاولة الحوثيين في محيط كيلو 16، وقتل 3 من عناصرهم المتسللة، وأصاب آخرين".

يأتي ذلك، غداة مقتل وإصابة عناصر من الحوثيين، إثر هجوم شنته الجماعة صوب مواقع عسكرية في منطقة بيت مغاري شمال غربي مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة، حسب المركز الإعلامي لقوات العمالقة.