القوى العاملة المصرية: إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام

قال وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، إن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص ستكون 3 أيام تبدأ الخميس حتى السبت.

© REUTERS / UMIT BEKTAS مصر... فرض غرامة 5 آلاف جنيه على هؤلاء خلال عيد الأضحى "الوطن" المصرية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى قول سعفان إن الأجازة تبدأ من يوم الخميس، يوم الوقوف بعرفات، إضافة إلى أول وثاني أيام عيد الأضحى (الجمعة والسبت)، مشيرا إلى أنها ستكون إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

ولفت الوزير المصري إلى أن ذلك يأتي إعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الأعياد، التي تعتبر إجازة بأجر كامل.

وقال سعفان: "يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق في هذه الحالة، إضافة إلى أجره عن هذه الأيام، مثلي هذا الأجر".

ولفتت الصحيفة إلى أن الوزير كلف مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة عيد الأضحى، في منشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية، وأصدرت الوزارة منشورا بذلك للمديريات.