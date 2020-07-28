السعودية... القبول الموحد يعلن آخر موعد للطلاب لتأكيد القبول بعد إعلان أسمائهم

أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض في السعودية، أن بوابة القبول الموحد ستعلن اليوم الثلاثاء، أسماء الطلاب المقبولين في الفرز الأخير.

وأوضحت أن ذلك سيتم "عبر بوابة القبول الموحد للطلاب الذي يمثل جميع المرشحين للقبول في جامعات : الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة، والكليات التقنية في منطقة الرياض ".

وأشارت اللجنة إلى أن "موعد تأكيد القبول للفرز الأخير الساعة (12) ظهراً من يوم الخميس 16/12/1441 هجري الموافق 30/7/2020 م". وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

ودعت اللجنة "الطلاب المقبولين إلى سرعة المبادرة في تأكيد القبول عبر الدخول على حساب الطالب في البوابة قبل نهاية الموعد المحدد".

كما أكدت اللجنة أنه "سيتم استبعاد أي طالب لم يؤكد قبوله بعد نهاية الموعد المحدد من بوابة القبول نهائيا".