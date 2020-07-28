مصر تفتتح أكبر مصنع غزل في العالم عام 2021

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال المصري، إن مصر ستفتتح أكبر مصنع غزل في العالم خلال العام المقبل 2021.

ذكرت ذلك صحيفة "اليوم السابع" المصرية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى قول توفيق: "تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى للمجمع الصناعى فى الروبيكى، اليوم الثلاثاء، يعد جزء من المشروع الكبير الذى تعمل عليه الدولة".

وتابع: "يتم العمل على تطوير 23 شركة للغزل والنسيج و3 شركات للمحالج بتكلفة 21 مليار جنيه".

وتابع وزير قطاع الأعمال المصري: "المجمع الصناعى يمثل 8 في المئة من طاقة المشروع الكبير الذى سيطال تطوير شركات الغزل فى مصر".

وأضاف: "آخر مصنع سيتم تنفيذه فى النصف الثانى 2022".

وأوضح وزير قطاع الأعمال أنه "سيتم إنشاء أكبر مصنع للغزل فى العالم في مصر، وسيتم افتتاحه فى سبتمبر/ أيلول عام2021 بالمحلة الكبرى".

وأضاف: "قطاع الغزل والنسيج من القطاعات كثيفة العاملة، ويعمل به 7 ملايين مواطن، وهو من أهم الصناعات التحويلة التي لها امتداد فى قطاع الزراعة".