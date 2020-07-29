وزير الخارجية السعودي: اتفاق الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي "خطوة إيجابية"

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، إن "موافقة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي على الآلية المقترحة من المملكة خطوة إيجابية ستعزز الثقة بينهما وتسمح للحكومة بممارسة أعمالها من عدن".

وأضاف الوزير، أن "هذه الخطوة، ستسمح بتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة الشعب اليمني، وتوحيد الصفوف لإنجاح مسارات وجهود التوصل لحل سياسي شامل في اليمن برعاية أممية".

— فيصل بن فرحان (@FaisalbinFarhan) July 29, 2020

وكان مصدر سعودي مسؤول، قال إن المملكة قدمت للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، آليةً لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وتتضمن الآلية استمرار وقف إطلاق النار بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، إضافة لتخلي الأخير عن الإدارة الذاتية، وتكليف رئيس الوزراء اليمني بتشكيل حكومة كفاءات، خلال ثلاثين يوما.

من جهته، كلف الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الدكتور معين عبد الملك بتشكيل حكومة يمنية جديدة تنفيذا لآلية تسريع اتفاق الرياض، وتعيين محافظ لمحافظة عدن ومديرا للأمن فيها، فيما أعلن المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم، تخلي المجلس الانتقالي عن إعلان الإدارة الذاتية حتى يتاح لتحالف دعم الشرعية تطبيق اتفاق الرياض، منوها بعمق الشراكة مع التحالف العربي في مواجهة جماعة "أنصار الله".