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    ممرضات في الحجر الصحي بمطار القاهرة- مصر - كورونا

    أرقام مبشرة عن إصابات ووفيات كورونا في مصر

    © AFP 2020 / -
    العالم العربي
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    الموضوع:
    آخر مستجدات فيروس "كورونا" في العالم (108)
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    واصلت أعداد الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في مصر في الانخفاض، حيث سجلت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأربعاء، عددا أقل بأكثر من 50 حالة عن يوم أمس الثلاثاء.

    وأعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، تسجيل 409 إصابات جديدة بفيروس كورونا انخفاضا من 465 أمس الثلاثاء، و37 حالة وفاة انخفاضا من 39.

    مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري
    © REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
    رئيس الوزراء المصري يكشف ماذا سيحدث لو عادت إصابات كورونا في الارتفاع
    وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "خروج 1066 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 37025 حالة حتى اليوم".

    وأضاف، "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 93356 حالة من ضمنهم 37025 حالة تم شفاؤها، و 4728 حالة وفاة".

    موعد الوصول إلى مستوى "صفر إصابات"

    كشف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر، حسام حسني، في وقت سابق، عن الموعد المتوقع لوصول مصر إلى مستوى "صفر إصابات".

    وقال حسني، في تصريحات صحفية، إن "مصر خلال منتصف سبتمبر/ أيلول المقبل ستسجل صفر حالات خطيرة للفيروس"، مشيرا إلى أن "عدد الإصابات تراجع كثيرا للتو، والحالات المصابة حالتها تكون ضعيفة أو متوسطة".

    وأضاف: "فيروس كورونا لم ينته، لكن نتوقع أن مصر لن تسجل حالات خطيرة بحلول منتصف سبتمبر المقبل"، مشيرا إلى "تصريحات أدلى بها منذ شهرين تقريبا، أكد فيها أن ذروة الفيروس ستكون في شهر يونيو/حزيران، وأنه بحلول منتصف يوليو/تموز الجاري ستقل الأعداد".

    وتابع المسؤول الصحي، أن "المنظومة الصحية في مصر حققت نجاحا كبيرا في مواجهة أزمة فيروس كورونا"، مشيرا إلى أن "بروتوكول العلاج المصري هو الأنجح على مستوى العالم في السيطرة على الفيروس".

    وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن "اعتماد بلازما دم المتعافين لعلاج المرضى أثبت نجاحه"، مضيفا أنه ليست كل حالات الإصابة بفيروس كورونا تستدعي هذا العلاج، وهناك حالات معينة هي التي تأخذ البلازما، وهي مرحلة ما قبل أجهزة التنفس الصناعي".

    كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس/آذار إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس بما في ذلك حظر التجول ليلا، وحظر التجمعات العامة الكبيرة، وإغلاق المطاعم والمسارح.

    ورفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو/حزيران.

    وأعلن مجلس الوزراء الأسبوع الماضي تمديد ساعات العمل في المقاهي والمطاعم من العاشرة مساء إلى منتصف الليل مع السماح بزيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50 بالمئة اعتبارا من 26 يوليو/تموز.

    الموضوع:
    آخر مستجدات فيروس "كورونا" في العالم (108)

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    الكلمات الدلالية:
    وزارة الصحة المصرية, مصر, فيروس كورونا
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