تسجيل
10:52 GMT30 يوليو/ تموز 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    كنيسة السقيلبية

    بناء نسخة مصغرة لكنيسة "آيا صوفيا" في سوريا

    © Sputnik . BASEL SHARTOUH
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104101/20/1041012079_0:0:1920:1080_1200x675_80_0_0_a95c60b3290a742f402b3363b9a4f7e9.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202007301046143453-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A2%D9%8A%D8%A7-%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-/

    انتشرت في الأيام الأخيرة الكثير من الأخبار حول بناء نسخة مصغرة من كنيسة "آيا صوفيا" في مدينة السقيلبية السورية، واختلفت التقييمات والآراء حول هذه الخطوة.

     برنامج "ما وراء الحدث" الذي يبث على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أجرى بهذا الخصوص حواراً خاصاً مع قائد الدفاع الوطني في مدينة السقيلبية السورية نابل العبد الله، الذي أكد بأن فكرة بناء الكنيسة هي فكرة رمزية للتعايش السوري وبدافع وتمويل شخصي وليس لها أي مدلولات سياسية.

    من داخل آيا صوفيا بعد تحويله إلى مسجد، اسطنبول 24 يوليو 2020
    © Sputnik . Emre Öz
    إسبانيا: آيا صوفيا يجب أن تظل جزءا من التراث المشترك للبشرية
    يقول قائد الدفاع الوطني في مدينة السقيلبية نابل العبد الله:

    "هذه فكرة شخصية وبمجهود خاص وستبنى بأرض ملك خاص تعود إلى الأجداد الذين قاوموا الأتراك في عام 1920 كباقي كل السوريين. هي كنيسة رمزية وعبارة عن مصلى صغير ولا يستدعي كل هذه الضجة الإعلامية التي يحاول البعض استغلالها خاصة من قبل من لهم غايات معينة في محاولة منهم لأن يركبوا الموجة من خلال إعطاء الفكرة توصيفات سياسية. بناء هذا الرمز في مدينة السقيلبية السورية الصامدة جاء رداً على الإرهاب الذي تعرضت له هي وغيرها من المدن والمناطق القريبة كمدينة سلحب ومنطقة الغاب ومحردة، في هذه الكنيسة الرمزية سنرفع نصبا تذكاريا للشهداء من أبناء المدينة وأبطال الجيش العربي السوري الذين ضحوا بحياتهم لأجل تحقيق الأمان لأهلنا".

    وتابع العبد الله: "المجتمع المدني والديني باركا هذه الفكرة، ونحن التقينا مع سيدنا البطريرك يوحنا العاشر، بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس وبارك هذه الفكرة وكذلك الأمر سيدنا مطران حماه نقولا بعلبكي والبطريرك أفرام الثاني كريم بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للسريان باركوا هذه الفكرة" .

    وأردف العبد الله "نحن اخترنا مدينة السقيلبية التي احتضنت 4000 لاجىء من أهلنا من إدلب كنموذج للتعايش السوري، مدينة السقليبية الصامدة واجهت الجهاديين الذين دعمتهم تركيا. كما جاءت هذه الفكرة ردا على  الأتراك وعلى الكنائس الأوروبية وعلى الأوروبيين تحديداً الذين دعموا موقف أردوغان في زيادة نزيف الدم السوري، أردوغان الذي يطلب الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من خلال قراره هذا يعود إلى إحياء الجهادية وإثارة النزاعات الطائفية والدينية عبر تحويل كنيسة ومتحف "آيا صوفيا" إلى جامع".

    وأضاف العبد الله "الروس ليس لهم علاقة أبدا بهذه الفكرة، ولكن بعض أعضاء الدوما ناقشوا هذا الموضوع  الذي جاء على مواقع وبعض صفحات الدوما، لا يوجد أي موقف أو تدخل رسمي روسي وإنما هناك تأييد غير رسمي لهذه الفكرة، أما بالنسبة للحديث عن التواصل معنا بهذا الشأن وتقديم الدعم من قبل الروس فلا يوجد شيء من هذا القبيل".

    انظر أيضا:

    "يوم تاريخي"... عمران خان يهنئ أردوغان بإعادة فتح آيا صوفيا للصلاة
    إسبانيا: آيا صوفيا يجب أن تظل جزءا من التراث المشترك للبشرية
    مزار يحمل اسم "آيا صوفيا" في ريف حماة بعد أيام من تحويل الصرح الأثري إلى مسجد
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الصورة في الأسفل - الحجاج في مكة في العام الماضي، 13 أغسطس 2019، والصورة في الأعلى - الحجاج في مكة اليوم، 29 يوليو 2020
    الحج بين الماضي والحاضر
    بولندا تخشى نشر F-35 على حدودها مع روسيا
    بولندا تخشى نشر "F-35" على حدودها مع روسيا
    ما موقف الدول العربية من الإخوان
    بعد حلها في الأردن.. ما موقف الدول العربية من "الإخوان"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك