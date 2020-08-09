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    وزيرة الصحة المصرية هالة زايد

    مصر تستعرض خطة "التأمين الطبي" لانتخابات مجلس الشيوخ

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    استعرضت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، خطة "التأمين الطبي" لانتخابات مجلس الشيوخ، المقرر انعقادها يومي 11 و12 أغسطس/آب الجاري.

    وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة المصرية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع مديري مديريات الشؤون الصحية بمحافظات الجمهورية، بحسب ما نقلته صحيفة "المصري اليوم".

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    وأشارت زايد إلى أن الوزارة حريصة على اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظا على صحة المواطنين، تزامنا مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

    وشددت الوزيرة على ضرورة الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين، وعدم التزاحم داخل لجان الانتخابات، بالإضافة إلى التزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم.

    وتشمل خطة التأمين الطبي للانتخابات، الدفع بنحو 2858 سيارة إسعاف مجهزة في جميع محافظات الجمهورية، ونحو 11 لانش إسعاف نهري، وسيتم توزيعها على المقار الانتخابية بمختلف محافظات الجمهورية.

    كما تشمل أيضا رفع درجات الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية، ومنع الإجازات للعاملين بالمستشفيات، خاصة أقسام الطوارئ، والحروق، والسموم، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع المستشفيات الجامعية بكل محافظة.

    ووجهت وزيرة الصحة المصرية بتوفير ما يقرب من 7 آلاف من أعضاء الفرق الطبية المدربة داخل المقار الانتخابية، لتقديم الخدمات الطبية اللائقة للناخبين والمواطنين.

    وأشارت إلى تأمين الوزارة توافر أرصدة من الدم ومشتقاته من جميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم التابعة للوزارة بجميع محافظات الجمهورية، حيث تبلغ أرصدة الدم 15 ألف كيس دم من الفصائل المختلفة، و61 ألف كيس بلازما الدم.

    وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، 4 يوليو/تموز الجاري، مواعيد الجدول الزمني لأول انتخاب لمجلس الشيوخ.

    وحددت الهيئة يومي 9 و 10 أغسطس/آب المقبل في الخارج، ويومي 11 و12 من نفس الشهر لإجراء الانتخابات في الداخل.

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, انتخابات, مجلس الشيوخ, وزارة الصحة المصرية, مصر
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