مصر تزود لبنان بأطنان من الطحين لضمان استمرار عمل المخابز

تصل إلى مطار رفيق الحريري في لبنان، صباح غد الأربعاء، الموجة الرابعة من الجسر الجوي المصري محملة بـ14 طناً من الطحين.

وبحسب شبكة "إم تي في"، تأتي هذه الخطوة بعد زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى لبنان اليوم، والتي زار خلالها عددًا من الرموز والقيادات السياسية.

وتهدف الإمدادات الغذائية المصرية، إلى دعم المخابز اللبنانية والحفاظ على معدلات إنتاج الخبز، والمساهمة في تعويض الضرر الذي لحق بمخزون لبنان الاستراتيجي من القمح في انفجار بيروت.

قال وزير الخارجية المصري، اليوم، إن مصر مستعدة للوقوف بجانب الشعب اللبناني ولديها ثقة بقدرته على تجاوز الأزمة ومواجهة التحديات التي فرضها تفجير مرفأ بيروت.

وأضاف شكري في مؤتمر صحفي بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عماد عون: "لدينا توجيه بضرورة العمل الوثيق من خلال الأجهزة الحكومية المصرية لتلبية الاحتياجات والأولويات للبنان في أقرب فرصة ممكنة".

وتابع: "نكثّف الجهود في المجالات كافة ونوفّر الجسر الجوي للمساعدات الإغاثية والإنسانية كما الجسر البحري لإعادة الإعمار".

كما أجرى شكري، محادثات هاتفية مع رئيس حزب القوات سمير جعجع، خلال زيارته إلى لبنان، التي التقى خلالها عددا من المسؤولين اللبنانيين.

وبحث في مكالمته مع جعجع، تطورات الموقف في لبنان، وسبل إخراج البلاد من الظرف الراهن والمنهج المطلوب لذلك.