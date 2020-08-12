موقف مؤثر لمسنة لبنانية بسبب ما فعله موظف في مركز الملك سلمان للإغاثة... فيديو

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول والذي نشرته أيضا وسائل إعلام سعودية، موظف في مركز الملك سلمان وهو يطلب سيارة لإيصال المساعدات لمنزل المسنة التي "لم تستطع حبس دموعها".
يذكر أن المساعدات التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تشمل "سلالا غذائية، وربطات خبز، وكراتين تمور، وكراتين حليب"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.
موقف إنساني لافت من مدير مكتب #مركز_الملك_سلمان_للإغاثة مع مسنة لبنانية#شكرا_المملكة_العربية_السعودية #شكرا_إلى_كل_الدول_العربية #السعودية #الملك_سلمان #الملك_محمد_بن_سلمان #انفجار_بيروت #انفجار_المرفأ #انفجار_مرفأ_بيروت pic.twitter.com/jT9vuDvcCp— Mohammad Shouaib (@khabar3ajel) August 12, 2020
وكان رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، قد أعلن استقالة حكومته الاثنين، وذلك على خلفية الاحتجاجات الواسعة والعنيفة التي تشهدها شوارع لبنانية عدة اعتراضا على تعاطي الحكومة مع ملف الانفجار.
وفي الوقت ذاته، أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، أن إحالة ملف "انفجار بيروت" إلى المجلس العدلي هو الخطوة الأولى على طريق كشف الحقائق المتعلقة بـ"الكارثة".
وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، الأسبوع الماضي، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.
وقد أودى هذا الانفجار حتى الساعة بحياة 171 شخصا وأصيب أكثر من 6 آلاف شخص.
وعقب حدوث الكارثة، ناشدت السلطات اللبنانية الدول الصديقة بتقديم يد العون للبنان للخروج من أزمته.
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