"انخفضت عشرات الحالات"... تراجع كبير في إصابات كورونا في مصر

تراجعت إصابات وباء كوفيد-19 في مصر، اليوم الأربعاء، لتسجل انخفاضا كبيرا وصل إلى عشرات الحالات عن يوم أمس الثلاثاء.

وسجلت مصر اليوم 129 حالة، انخفاضا من 168 حالة أمس، لتتراجع الإصابات حوالي 39 حالة تقريبا.

فيما استمرت الوفيات عند معدلها أدنى من 30 وفاة يوميا، لتسجل اليوم 26 حالة وفاة.

وأشار بيان وزارة الصحة، إلى "خروج 1013 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 55901 حالة حتى اليوم".

وأوضح البيان، أن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 95963 حالة من ضمنهم 55901 حالة تم شفاؤها، و5085 حالة وفاة".

وشهدت معدلات الإصابة بوباء (كوفيد 19) في مصر تراجعا كبيرا، حيث اقترب معدل الإصابات من الألفي حالة يوميا في شهر يونيو/حزيران الماضي، قبل أن يتراجع تدريجيا إلى أقل من 120 حالة يوميا الأسبوع الماضي، ليعاود الارتفاع خلال الأيام الماضية مقتربا من حاجز المائتين.



وحذرت وزارة الصحة المصرية المواطنين من عدم الالتزام بإجراءات الوقاية، خشية هجوم موجة جديدة من الوباء في الفترة المقبلة.