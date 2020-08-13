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    متطوعون لمساعدة الأطباء في مواجهة أزمة كورونا في الإمارات العربية المتحدة، 9 أبريل 2020

    الإمارات تطلق مبادرة مليونية لتدريب العاملين في القطاع الطبي بالعالم

    © AFP 2020 / KARIM SAHIB
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    أطلقت الإمارات العربية المتحدة مبادرة عالمية لتدريب مليون طبيب ومساعدتهم في الحصول على الدرجات العلمية التي يحتاجون إليها لنشر العلم ودعم القطاعات الصحية حول العالم.

    عملية تجميل
    © Depositphotos / Dmitroza
    لمصائب كورونا فوائد عند أطباء التجميل
    ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مشيرة إلى قول الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، إن المبادرة التي تحمل اسم "ووترفولز" تعد أكبر مبادرة عالمية للتعلم المستمر والتدريب التخصصي عن بعد، تطلقها دولة الإمارات.

    ولفتت الوكالة إلى أنه "يتم تنفيذها بمتابعة وإشراف الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية"، مشيرة إلى أن الهدف منها هو تدريب وتمكين نحو مليون شخص من الكوادر الطبية، في مختلف أنحاء العالم، من أطباء وممرضين ومسعفين وفنيين وخبراء صحيين وإداريين في قطاع المستشفيات والخدمات الطبية والعاملين في قطاع الإغاثة الإنسانية في مناطق الأوبئة والكوارث الصحية".

    وتشمل التدريبات جلسات تعليمية متخصصة وورش عمل تدريبية وندوات ومحاضرات، تسهم في تعزيز مهاراتهم وصقل خبراتهم، وإطلاعهم على أحدث المستجدات في مجالهم، بما يمكنهم من الارتقاء بعملهم في الميدان ويجعلهم أكثر قدرة واستعدادا على التعامل بكفاءة وفاعلية في مواجهة الأزمات الصحية وتحديدا للتصدي لوباء فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد – 19"، التي أصبح جائحة عالمية شكلت أكبر اختبار في التاريخ الحديث للقطاع الطبي في العالم.

    وذكرت الوكالة أن أكثر من 140 طبيبا وخبيرا ومختصا و67 مؤسسة علمية وطبية وأكاديمية عالمية شاركت في تطوير وتقديم المحتوى التعليمي للمبادرة، كما تمنح شهادات تدريب وساعات معتمدة من الجهات العلمية والأكاديمية العالمية المشاركة في المبادرة.

    ولفتت الوكالة إلى قول سيف بن زايد، إن المبادرة تمثل هدية من الإمارات للكوادر الصحية والطبية في العالم ونضع من خلالها خلاصة العلم والتدريب الطبي المتطور على أيدي أفضل الخبراء والمختصين في العالم بين أيديهم.

    وتابع: "دولة الإمارات تؤمن بأن توحيد الجهود العالمية هو السبيل الأمثل للتصدي لجائحة كورونا وأن هذه المبادرة المليونية جزء من مساهمة الإمارات في المعركة ضد عدو الإنسانية الأول"، مشيرا إلى أن الكوادر الطبية والصحية أثبتت أنها ثروة وطنية في كل دولة تستحق التقدير والاحترام وأن نحافظ عليها بتعزيز قدراتها كي تتمكن من مواجهة معركة فيروس كورونا بكفاءة أكبر".

    دروس تعلمها الأطباء في مكافحة كورونا
    © Sputnik / Mohamed Hassan
    دروس تعلمها الأطباء في مكافحة "كورونا"

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, الأطباء, الإمارات
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